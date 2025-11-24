Test değil gövde gösterisi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), modern harp sahasında giderek artan mini/mikro İHA, taktik dron, akıllı mühimmat ve seyir füzesi tehditlerine karşı geliştirdiği yerli ve millî MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ni, atışlı test faaliyetiyle birlikte 14 ülkenin askerî ve diplomatik temsilcilerine tanıttı. MKE yazılı yaptığı açıklamada, Millî Savunma Bakanlığı Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe ABD, Fransa ve Polonya'nın da aralarında olduğu Avrupa, Asya- Pasifik, Orta Asya ve Afrika'dan 30 kişilik yabancı heyet katıldı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'in ev sahipliği yaptığı programda, TOLGA'nın teknik kabiliyetlerinin sunumu sonrası test atışlarına geçildi.

HEDEFE TAM İSABET

Kara birlikleri, kritik tesisler, konvoylar, üs bölgeleri ve deniz platformlarının korunması için "Etkin–Basit–Ucuz" yaklaşımıyla geliştirilen MKE TOLGA, ikinci test gününde de 8 farklı senaryoda saldırı yapan dronları yüzde 100 isabetle düşürdü.

Soft-kill senaryosunda 3 km uzaklıktaki düşman dronu, mobil radar ile tespit edilip jammer ile etkisiz hale getirildi.

Hard-kill senaryolarında ise sabit ve döner namlulu 12.7 mm, 20 mm silah sistemleri ile sabit ve döner kanatlı İHA hedefleri, MKE'nin geliştirdiği anti-dron mühimmatıyla tam isabetle vuruldu. Atışların ardından yabancı heyetler sistemi yakından inceledi; TOLGA'nın sergilediği "tam isabet performansı" büyük beğeni topladı. Modüler yapısı sayesinde sabit tesislerden zırhlı/ zırhsız araçlara, mobil platformlardan deniz unsurlarına kadar geniş bir kullanım alanı sunan TOLGA, yerli mühimmat ailesi ile operasyonel bağımsızlık sağlıyor. Sistem; Radar, Elektro-optik takip sistemi, Komuta kontrol merkezi, Jammer, 35 mm, 20 mm ve 12.7 mm silah sistemleri, Parçacıklı anti-dron mühimmatı ile birlikte komple bir savunma çözümü sunuyor. TOLGA, manuel, yarı otonom ve otonom modlarıyla her tehdit ortamında görev yapabiliyor.