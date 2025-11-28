6 milyon yolcu hızlı ulaşıma kavuşacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı süren Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı hakkında açıklamalarda bulundu. Projenin şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığında önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirten Büyükkılıç, 142 kilometre uzunluğundaki hattın saatte 250 kilometre hızla çalışacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, hattın tamamlanmasıyla Kayseri-Ankara arasının 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirterek, projenin Türkiye'nin kuzey-güney demiryolu ulaşımını güçlendireceğini ifade etti. Hızlı tren hattının şehirlerarası lojistik maliyetlerini azaltacağını ve bölgedeki ulaşım altyapısını modernize edeceğini vurguladı.

YÜK TAŞINACAK

Projede gelinen son noktaya değinen Büyükkılıç, Yerköy- Kayseri Hızlı Tren Projesi kapsamında 15 tünel ve 18 köprü inşaatının sürdüğünü aktardı. Tünellerin toplam uzunluğu 17 bin 144 metre, köprülerin ise 2 bin 571 metre olacak. Proje tamamlandığında yılda 5,8 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşınması hedefleniyor. Büyükkılıç, hızlı tren hattının Kayseri ekonomisine katkı sağlayacağını ve bölgedeki ulaşım sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini belirtti. Projenin tamamlanmasıyla hem yolcu hem de lojistik taşımacılığında önemli kolaylıklar sağlanacak, bölge ekonomisi canlanacak ve Türkiye'nin ticari ilişkilerine katkıda bulunulacak.