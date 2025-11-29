İzmirlinin parası çöpe gidecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 12 yıllık süreçte kentin çöplük sorununa ilişkin kalıcı adımlar atmayınca olan yine İzmirliye oldu. İzmir'in Çiğli ilçe sınırları içinde yer alan Harmandalı Çöplüğü, geçtiğimiz aylarda Danıştay kararı ile kapatılınca günlük 5 bin ton çöp İZBB'nin elinde kaldı. Çöpün 2 bin 500 tonunu kent merkezinden 100 kilometre uzaklıktaki Bergama ve Ödemiş'te bulunan katı atık bertaraf tesislerine yönlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, geriye kalan günlük 2 bin 500 ton çöpü de Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uzunburun'daki katı atık bertaraf tesisine götürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ton başına bin 700 lira ücret ödeyecek.

İzmir'den giden 1 günlük çöpün büyükşehir belediyesine maliyeti ise 4 milyon 250 bin lira. Bu işten en karlı Manisa Büyükşehir Belediyesi çıkacak. Manisa Büyükşehir, bir yandan İZBB'den tesise gelen çöp için ton başına Bin 700 lira ücret alırken diğer yandan da gelen evsel atıkları ayrıştırıp kağıt, plastik ve cam gibi ekonomiye geri kazandırılabilecek atıkları geri dönüştürüp gelir elde edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu işten kazancı bununla da sınırlı kalmayacak. Manisa, İzmir'in çöpünü yakma tesislerinde imha edip elektrik üretecek. Ürettiği elektriği de enterkonnekte sisteme satarak karına kar katmış olacak. İZBB'deki liyakatsiz kadrolarla beceriksiz bürokratların iş bilmezliğinin faturası her zaman olduğu gibi yine İzmirliye kesilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Manisa'ya akıttığı İzmirlinin milyarlarca lirasını yine su faturaları üzerinden İzmirliden tahsil edecek. İlçe belediyeleri katı atık toplama bedellerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi de çöpün aktarma istasyonlarından Manisa'ya transfer ve bertaraf giderini su faturaları üzerinden İzmirliye yansıtacak.

İŞTE KALEM KALEM KASADAN ÇIKACAK PARA

Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan çöp protokolü 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak. 31 Aralık'a kadar İZBB, Manisa'ya toplamda 112 bin 500 ton çöp transfer edecek. Karşılığında da kasasından 191 milyon 250 bin lira çıkacak. Bu rakam 2026 yılında 1 milyar 500 milyon lirayı bulacak. Durum böyle olunca İzmirlinin vergileri ile oluşturulan kıt kaynaklar liyakatsiz kadrolar ve beceriksiz bürokratlar yüzünden büyükşehir eli ile yatırım yerine çöpe gidecek. Buna kent merkezinden 100 kilometre ötedeki Bergama ve Ödemiş tesislerine gönderilecek çöpün nakliye ve yakıt giderleri de eklendiğinde fatura daha da kabaracak.