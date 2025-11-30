Demokrasiler güçlü medya ile var olur

Dr. Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı

Kuruluşundan bu yana ilkeli ve tarafsız yayıncılığı ile Türk basınında etkin, saygın ve özgün bir yer edinmiş olan Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden Sabah Gazetesi'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Basın, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en güçlü araçlarından biridir. Demokrasiler güçlü bir medya ile var olabilirler. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde basının görevi, haber ve bilgi vermek, halkı aydınlatmaktır.

Milletimizin haber alma özgürlüğüne 40 yıldır büyük katkı sağlayan Sabah Gazetesi, Türk basınının mihenk taşlarından biri olmuş, toplumu bilgilendirme ve doğru haberi sunma misyonunu bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdürecektir.

Bakanlığımız faaliyetlerine ilişkin yaptığınız halkımızı bilgilendirici haberleriniz de bizim açımızdan son derece kıymetlidir.

Bu duygu ve düşüncelerle 1985 yılından beri başarıyla sürdürdüğünüz bu önemli görevi, bundan sonra da en iyi şekilde yerine getireceğinize olan inancımla kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum.

Kamuoyunun haber alma hakkının vazgeçilmez unsuru olan basının ülkemizdeki önemli temsilcilerinden olan Sabah Gazetesi çalışanlarına, okurlarına selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.