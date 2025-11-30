Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı

Türkiye'de demokrasi mücadelesini medya üzerinden okumak ülkemizin içinden geçtiği süreçlerin daha doğru bir şekilde anlaşılmasına önemli katkılar sunacaktır. Türk demokrasi tarihinde yaşanan olaylar, karşılaşılan zorluklar ve tüm engellemelere karşı yürütülen mücadeleler her daim Türk basının yakından takip ettiği hadiseler olmuştur. Demokrasi ve kalkınma mücadelemize ilişkin yaşanan gelişmeler Türk medyasında yoğun bir şekilde tartışılan konuların en başında gelmiştir.

1985 yılında yayın hayatına başlayan Sabah Gazetesi kendi çizgisini belirlemiş ve daima yerli ve milli bir yerde konumlanmıştır. Bunun son örneğini 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında gördük. Sabah Gazetesi, geliştirdiği yayın politikasıyla halkın iradesini ipotek altına almaya dönük yürütülen kampanyanın karşısında durarak, Türk demokrasisine kıymetli katkılarda bulunmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreç ve sonrasında kurulan kumpasları ifşa ederek, toplumun yaşananları daha doğru şekilde anlamasına katkı sağlamıştır. Sabah Gazetesi vesayet odaklarının değil milletin yanında olmuştur. 40 yıllık yayın hayatında milyonlar tarafından takip edilen ve gazeteciliğin önemli kalelerinden birisi olan Sabah Gazetesi'nin önümüzdeki yıllarda da aynı misyon ve vizyonla yayın hayatına devam edeceğine inancımız tam. AK Parti hükümeti olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Yurdumuzun her bir köşesine hizmet götürürken ilkeli bir duruş sergileyen Sabah Gazetesi'nin duruşu bizler için oldukça önemli.

Sabah ailesinin bir kez daha 40. yaşını kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum