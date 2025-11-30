Hakikatin değersizleştiği bir çağın vicdan bekçisi

"Eğer dikkat etmezseniz medya, mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur" demişti Malcolm X tarihe geçen sözlerinde. Bu hem çağdaşlarını uyarıcı bir tespit; hem de onlarca yıl sonrasına dair çarpıcı bir öngörüydü. Medyanın toplumlarda oynadığı hayati role işaret ederken tam da bu sebeple gerçek gazeteciliğin büyük bir sorumlulukla icra edilmesi gerektiğini de vazediyordu.

Gazetecilik; yalnızca haber vermez, aynı zamanda neyin haber değeri taşıyıp taşımadığına da karar verir. Haberin içinde kimlerin haklı, kimlerin haksız; kimlerin görülmeye değer, kimlerin görülmeye değer olmadığı da haberin mutfağında şekillenir. Doğrudan toplumun hakikat bilincini ve vicdanını etkileme gücü vardır bu yüzden. Bir toplumun sesi ve vicdanı da olabilir, o toplumun vicdanında onulması zor yaralar da açabilir. Bu zorlu misyonu yürüten kurumların, temel insani ilke ve değerler kadar milli ve manevi bilince sahip olmaları; gazeteciliği yalnızca belli bir zümrenin menfaatlerine ve ilgilerine hapsetmekten çıkararak, toplumun her kesimi için bir ortak bir ifade haline dönüştürür. Halkın, haklının ve hakikatin kendini ortaya koyabildiği, adil bir zemin haline gelir gazete.

Dijitalleşmeyle birlikte hayatlarımızın merkezi haline gelen yeni medya, ne yazık ki yalanın, algının ve manipülasyonun, gerçekleri perdelediği çetin bir mücadele alanı ve dünya kamuoyunu şekillendiren belki de en stratejik güçtür. Toplumu kutuplaştıran önyargılar, her gün icat edilen yeni günah keçileri ve yargısız infazlarla tetiklenen toplumsal infialler, evrensel çapta toplumların huzurunu tehdit ediyor. Yalanın sıradanlaştığı, hakikatin değersizleştirildiği bir çağda, Sabah Gazetesi'nin etik ilkelere sadık kalarak, milli ve manevi sabitelere yaslanarak değer temelli bir yayıncılık çizgisi belirlemesi ve çağın savrulmalarının ortasında, hakikati eğmeden, bükmeden halka ulaştırmak için gösterdiği çaba ve cesaret için bir sivil toplum gönüllüsü, bir eğitimci ve bir anne olarak olarak müteşekkirim.

Bilhassa zor zamanlarda, cesaretle gündem oluşturmak, geniş kalabalıkların iştahını besleyecek popülist söylemlerin cazibesine kapılmamak, adil ve onurlu bir habercilik çizgisinde kalmak, zor ve fakat tarihî bir sorumluluktur. Bu, uzun ömürlü bir çok yayın kuruluşu için kendi içinde kendi tarihiyle de yüzleşmeyi gerektiren bir kararlılık ister. Sabah Gazetesi, bilhassa son 20 yılında geçmişiyle muhasebesini yaparak, ulusalı aşan bir kurumsal başarı hikayesi yazmakla kalmayıp, Türk milletinin vicdanında da çok daha güçlü bir yer edinmeyi başardı. Dinamik, ilkeli, temiz iletişimi merkeze alan, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, halkın gündemini halkın sesiyle buluşturan çizgisiyle Türk medya ekosistemi içinde de kuşkusuz müstesna bir yer edindi.

Son yirmi yılda, bilhassa milli bağımsızlığımızı hedef alan küresel vesayet girişimleri karşısında attığı birçok cesur manşetle, geçmişte aynı mecralarda örselenen milli iradenin yanında dimdik durmuş, gündem belirlemekle kalmamış sessiz kalabalıkların hissiyatını manşetlere taşıyarak milli özgüvenin yeniden inşasına katkı sunmuştur. Toplum ve diğer yayın kuruluşları için de güvenilir haber için referans noktası haline gelmiştir. Bir vatandaş olarak her tür saldırı ve itibarsızlaştırmaya rağmen bu iradeyi gösteren bütün emektar yönetici ve çalışanlara teşekkür ediyorum.

Son dönemlerde, bağımlılık, şiddet, aile kurumunu tehdit eden eğilimler gibi genelde bütün dünyayı, özelde toplumumuzun bütün kesimlerini ilgilendiren konularda Sabah'ın hazırladığı kapsamlı araştırma dosyalarından bir sosyolog olarak çok istifade ediyorum. Meselelerin çerçevesini oluşturarak sadece haber vermekle yetinmeyen, aynı zamanda yön gösteren, çözüm üreten bu yayıncılık yaklaşımı, Sabah Gazetesi'ni bir haber organı olmanın ötesine taşıyarak, toplumsal bilinci besleyen, kanaat önderliği misyonunu üstlenen, fikir ve değer eksenli bir platforma dönüştürmüştür.

Türkiye'nin gelecek yüzyılına yön verecek gençlerin yetişmesi için emek veren sivil toplum kuruluşlarına; eğitim, sosyal ve kültürel alanında gerçekleştirdiğimiz güzel işleri kitlelerle buluşturarak verdiğiniz destek için şahsım ve temsil ettiğim NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ailesi adına çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Sabah Gazetesi; Türkiye Yüzyılı vizyonuna ışık tutmaya, ülkemizin ulusal ve uluslararası menfaatlerine hizmet etmeye, milletimizin hür sesi ve vicdanı olmaya tecrübe ve dinamizmi buluşturan kadrosuyla kararlılıkla devam edecektir. Bu başarıda emeği olan herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Nice 40 yıllar diliyorum... "