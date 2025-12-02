İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü. 10 kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Küçüktopça Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Kader E., Kader Ö. E., Gülden E., Remziye E., Emine D., Muhsine A. Muhammed A., Servet A., Mehmet A., Şaha Aydoğdu ve Hamet K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılardan Şaha Aydoğdu hayatını kaybetti. Mehmet YILDIRIM-SABAH