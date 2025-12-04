Arsa mağdurlarına yeni yıl hediyesi

Yeni yıla sayılı gün kala AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan Balçova Arsa Mağdurlarına sevindirici haber geldi. AK Parti'li Kaya, 45 yıldır çözülemeyen Balçova Arsa Mağdurları sorununda kritik bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sorunun çözümü için temel teşkil eden 100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldığını belirtti. Bu gelişme, uzun yıllardır imar hakkı ve tapu almak için mücadele eden hak sahipleri arasında büyük memnuniyet yarattı. Balçova'da 1980 askeri darbesi öncesi dönemin belediyesi tarafından vatandaşlara satılan arsalar, o dönemde baraj ve teleferik projelerine kaynak oluşturdu. Ancak darbe sonrası Balçova Belediyesi'nin kapatılmasıyla taşınmazların İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi, çok sayıda hak sahibinin tapularına ulaşamamasına yol açtı.

HAYIRLI OLSUN

Satış fişi verilen vatandaşlar, aradan geçen 45 yıla rağmen haklarını alamadı. Uzun süredir konu üzerinde çalışan Milletvekili Kaya, onaylanan planın çözüm yolunda en önemli eşiklerden biri olduğunu vurgulayarak, Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'nde askıya çıkarılan planların sürecin hızlanmasını sağlayacağını ifade etti. Kaya, süreci titizlikle yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ve bakanlık bürokratlarına teşekkür etti. Yerel yönetimlerle sağlanan uzlaşının önemine de dikkat çeken Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin devam edeceğini belirtti. Kaya, sürecin şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürüleceğini söyleyerek, gelişmenin Balçovalılar için hayırlı olmasını diledi.