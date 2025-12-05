Dünya su kayıpları günü mesajı: Yarınlarımızı koruyabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, suyun korunması gereken bir emanet olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun akıp giden bir nimet değil, korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor. İşte bu nedenle Su Verimliliği Seferberliği yalnızca bir çağrı değil, toprağı, iklimi ve geleceği koruma irademizin en güçlü ifadesidir. Kaybolan her damlayı geri getiremeyiz ama bugün göstereceğimiz hassasiyetle yarınlarımızı koruyabiliriz."