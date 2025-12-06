Adli emanet soygununda o kiralık araç aranıyor

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet kasasından 25 kg altın ve 50 kg gümüşün çalınmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kırmızı Bülten çıkarılan Timurtaş çifti her yerde aranırken, siyah çöp poşetine koyduğu 154 milyon lira değerindeki ziyneti alışveriş arabasıyla adliye dışına çıkaran Erdal Timurtaş'ın kiralık bir araçla adliyeden ayrıldığı ortaya çıktı. Erdal Timurtaş'ın, adliye yakınındaki bir fakültenin arkasına park ettiği kiralık araca altınları yükleyip kaçtığı tespit edildi. Söz konusu kiralık aracın izini süren İstanbul polisi, kiralık aracı soygun ve sonrası günlerde kiralayanlar ile araç kiralama şirketini mercek altına aldı. Öte yandan soruşturmada tutuklanan adli emanet sorumlusu Kemal Demir ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Kasanın anahtarı siyah çantadadır. Anahtarın siyah çantada olduğunu bir tek o biliyordu. Emanetin kapı girişinde kamera var. Savcı ayın 13'ünde bir arabayla çıktığını söyledi. Poşetleri bir arabaya veriyor. Altında da beyaz çuvallar var. Beyazlarda silahlar var. Sabah 07.50 sıralarında dışarıya çıkartmış" ifadesini kullandı. Öte yandan Diyarbakır Adliyesi'nde adli emanet deposunda görevli kâtip M.Y.'nin de 793 adet Kalaşnikof mermisini çalarak bir müşteriye sattığı ortaya çıktı. Katip tutuklanarak cezaevine konuldu.