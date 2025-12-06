DEAŞ’a 33 ilde eşzamanlı operasyon

Yurt genelinde son 2 haftadır yürütülen operasyonlarda geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte finans sağlayan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince 33 ilde son 2 haftada DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı, 51'i tutuklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için operasyonlarımıza devam ediyoruz" dedi.