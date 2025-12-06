MKE’deki patlamaya hapis cezası

MKE A.Ş. Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te dinamit üretim bölümünde meydana gelen patlamada; Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında 6 sanık hakkında dava açıldı. Dün görülen karar duruşmasına adli kontrol tedbiri ile tutuksuz yargılanan 6 sanık ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti; fabrika müdür vekili Kuntay Karabacak'ın kusursuz olduğu kanaatine varıp beraatine hükmetti. Fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş, üretim mühendisi Zafer Sarı, asit ve dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan ile patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy'un ise olayda tali kusurlu oldukları değerlendirildi. 5 sanık hakkında, 4 yıl 2'şer ay hapis cezası kararı verildi.