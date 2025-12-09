İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyon sırasında evde bulunan şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekât polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Polis memurunu şehit eden Ramazan Açık (35) ise etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan Ç.A. ve C.A. ise yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Aynı aileye mensup şüphelilerden C.A.'nın 'Kasten yaralama', Ç.A.'nın ise 'Tehdit, hakaret', 'Kasten yaralama', 'Görevli memura direnme', 'Uyuşturucu imalatı ve ticareti', 'Kötü muamele' ve 'Çocuk kaçırma' suçlarından suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Etkisiz hale getirilen Ramazan Açık'ın ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit, hakaret', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Bilişim yoluyla hırsızlık', 'Kötü muamele' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şehit Albayrak'ın cenazesi İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nden alındı. Şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın evli ve 9 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.

SILAH ARKADAŞLARI OMUZLADI

Şehit Albayrak için ilk tören İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören yapıldı. Şehidin cenazesinin memleketi Samsun'a götürüleceği, Ladik İlçesi'nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ve uğurlama töreninin ardından aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimiz yiğitti, yüreği pekti, tertemizdi.

Yemini vardı. Uyuşturucuya karşı verdiğimiz büyük mücadelede arkadaşlarıyla birlikte canı pahasına en önde duranlardandı. Canından geçti, yemininden vazgeçmedi. Acımız ne kadar büyükse kararlılığımız da o kadar büyüktür. Şehir eşkıyalarıyla, eline silah alıp polisimize ateş açan alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.