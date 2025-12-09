Emine Erdoğan: Yeni bir soluk getirecek: 2026 Sıfır Atık yarışması için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerde sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı "Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması" için 2026 başvuruları açıldı. Yarışma için yurtiçi son başvuru tarihi 2 Şubat 2026, yurtdışı son başvuru tarihi ise 23 Ocak 2026 olarak belirlendi. Yarışmaya, ulusal düzeyde Türkiye'deki tüm resmi ve özel okullar ile öğrenciler katılabilecek.

Yarışmada 'İleri Dönüşüm-Faydalı Model', 'Gıda İsrafı Temalı Kısa Film', 'Atıktan Sanata' ve 'Yaşayan Okul Bahçeleri' isimli 4 kategori yer alıyor. Emine Erdoğan, yarışmaya ilişkin "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması, gençlerimizin çevreye dair duyarlılığını derinleştiren önemli bir adım. Bu yarışmanın, çocuklarımızın dünyayı korumaya yönelik fikirlerini görünür kılacağına; sürdürülebilir yaşam kültürüne yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Tüm katılımcılara gönülden başarılar diliyorum" mesajını paylaştı.