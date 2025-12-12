81 yıl sonra konforlu bir yuvaya kavuştum

Adıyaman merkeze bağlı Bozhüyük Köyü de Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Depremden hemen sonra harekete geçen devlet, TOKİ aracılığıyla yeni köy evlerinin inşaatına başladı. 25 bin metrekare sert zemin üzerine net 110 metre olarak inşa edilen ve 3 tipten oluşan 32 köy evi, tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine kavuşan köylülerin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

EVLER TAKDİRE ŞAYAN

Mehmet Çelik (50), "Deprem Adıyaman'da büyük acılara neden olurdu. Evimiz depremde ağır hasar görmüştü. Ama devletimiz sağ olsun, kısa sürede yaraları sardı. TOKİ'nin süratle başladığı köy evleri projesi tamamlandı. Şimdi yeni evlerimizde oturuyoruz. Bu evler gerçekten takdire şayan" dedi. Eşi Fatma Çelik (50) ise, "Evlerin mutfakları çok geniş. Bu kadar olacağını hayal bile etmemiştim" dedi.

DÜNYAYA ÖRNEK

Rahime Karayaş (43), "Depremde amcam ve çocuklarını kaybettik. Bizim evimiz de yerle bir oldu. Sağ olsun devletimiz kısa bir sürede yeni evlerimizi yapıp teslim etti. 3+1 evimizde adeta tek katlı otel konforunda yaşıyoruz. 2 çocuğumun da kendi odası var. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tuttu, yapılan evler tüm dünyaya örnek oldu" diye konuştu.

YUVAYA KAVUŞTUM

İmmihan Karataş (81) ise, "Depremde oğlumun evi ağır hasar aldı. Evlerimiz oldukça konforlu. 81 yıllık ömrümde böyle evde oturmakta varmış. Allah hepimize güle güle oturmayı nasip etsin. Bir daha da böyle deprem gibi acılar yaşatmasın. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.