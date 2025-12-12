Bakanlık da artık ruhsat verebilecek

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliğiyle, mevzuata uygun olmasına rağmen belediyelerce yasal süre de aşılarak bekletilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularını rahatlatacak bir adım atıldı. Bu kapsamda söz konusu ruhsat başvurularının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da yapılabilmesinin önü açıldı.

BAKANLIK DEVREDE

Artık bakanlıkça ilgili belediyenin gerekçelerinin yetersiz görülmesi durumunda resen işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilecek. Belediye tarafından süresinde verilmeyen ve bakanlıkça düzenlenecek ruhsatlarda başvuru, inceleme ve süreç takibinde il müdürlükleri yetkili olacak.

Öte yandan yönetmelik ile 'konaklama yeri' tanımı güncellenerek bu noktaların ilave şartları da belirlendi. Uygulamada muhtelif sorunlara neden olan bazı hükümler kaldırıldı. Yönetmelikteki 'konaklama yerleri' tanımı genişletilerek ilk defa 'tatil köyü', 'kırsal turizm tesisi', 'mobil ev', 'konaklama amaçlı mesire yeri', 'konaklamalı orman parkı' ve 'lüks çadır' ifadeleri de eklendi. Böylece işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile turizm işletme belgesi şartlarının uyumlaştırılması, yatırımcılar ile işletmeciler bakımından sürecin sadeleştirilerek belirsizliklerin giderilmesi sağlandı.

Ayrıca otel, motel, dağ evi, tatil köyü gibi tesisleri kapsayan konaklama yerlerinin tümünde yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmasının zorunlu olduğunun altı çizildi. Bu yerlerde dış cephe, iç duvar, zemin, tavan, çatı kaplama malzemelerinin bakımlı ve nitelikli olması zorunluluğu getirildi.

YENİ KURALLAR

Söz konusu turizm tesislerinde müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üç kattan fazla olması durumunda 'müşteri asansörü' yapılacak. Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeneği bulunacak. Yatak odalarında, mutfak ya da mutfak nişi düzenlenmeyecek. Tesiste ısıtmanın, merkezi sistem veya klima ile sağlanması, tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanması, devamlı sıcak ve soğuk su bulunması gibi zorunluluklar da yönetmelikte yer aldı.