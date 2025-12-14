Hatay’da FETÖ/PYD üyesi 2 kişi yakalandı

Hatay'da terörle mücadeleye yönelik operasyonda 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyon yaptı. Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.N.Ç. ve B.T adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. AA