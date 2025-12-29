  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA: Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

SON DAKİKA: Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

Yalova’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Teröristlerin ateş açması sonucu 3 polis şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilirken siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese naskın düzenlendi. Teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çatışma çıktı.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

ÇATIŞMA GECE SAATLERİNDE BAŞLADI

Olay, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Özel ekiplerin belirlenen adrese girmesiyle birlikte evden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında şiddetli çatışma yaşandı.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

3 POLİS ŞEHİT OLDU!

Çatışmada 3 polis memuru şehit oldu. Açılan ateş sonucu 8 polis ile 1 bekçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı güvenlik görevlilerinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyona ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, çatışmada 6 DAEŞ'li teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Bakan Yerlikaya, saat 02.00'de başlayan operasyonun 09.40'ta tamamlandığını, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ salim tahliye edildiğini de duyurdu.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Tunç, olayla bağlantılı 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ!

Yalova'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 polisimiz şehit oldu. Acı haberin ardından siyasiler ve bakanlar da peş peşe baş sağlığı mesajı paylaştı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Yalova'da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden yaralı polislerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

Yalova'daki DEAŞ operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Çatışmada yaralanan polislerimize ve bekçimize de acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR

Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Ayrıca çatışmada yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Yalova'da DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen kahraman polislerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun İnşâallah. Kıymetli ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Terörün her türlüsüne karşı devletimiz dimdik ayaktadır.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar temenni ediyor, fedakârca görev yapan emniyet teşkilatımızın her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadelemiz, milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla devam edecektir.

SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakârlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun.