SON DAKİKA: Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi
Yalova’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Teröristlerin ateş açması sonucu 3 polis şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilirken siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi. İşte detaylar...
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese naskın düzenlendi. Teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çatışma çıktı.
ÇATIŞMA GECE SAATLERİNDE BAŞLADI
Olay, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Özel ekiplerin belirlenen adrese girmesiyle birlikte evden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında şiddetli çatışma yaşandı.
3 POLİS ŞEHİT OLDU!
Çatışmada 3 polis memuru şehit oldu. Açılan ateş sonucu 8 polis ile 1 bekçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı güvenlik görevlilerinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.