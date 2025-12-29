SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT Yalova'da DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen kahraman polislerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun İnşâallah. Kıymetli ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Terörün her türlüsüne karşı devletimiz dimdik ayaktadır.

