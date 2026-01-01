25 ilde DEAŞ’a operasyon: 125 şüpheli yakalandı

25 ilde eşzamanlı olarak jandarma ve polis tarafından DEAŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da DEAŞ'a yönelik eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Örgüte üye 125 şüpheli yakalandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir" dedi.

Diğer taraftan örgüte yönelik sosyal medya hesaplarından propaganda yaptığı iddiasıyla 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.