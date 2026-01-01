CHP’de mutlak butlan korkusu alevlendi

İstinaf Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin 'davanın reddi' kararını önceki gün kaldırdı. Dosya yeniden ilk derece mahkemesinde görülecek. Kararın çıktığı ilk andan itibaren partide kırmızı alarma geçildi. Kararın uzun vadedeki olası sonuçlarına dönük olarak, CHP'li kurmaylar arasında gün boyu istişarelerin sürdüğü aktarıldı. CHP'li kurmaylar bu kararın esastan değil, usul yönünden alındığını, parti yönetimine herhangi bir olumsuz yansıması olmayacağını dile getirerek, basın üzerinden tabanına güven vermeye çalışıyor. Buna karşın CHP lideri Özgür Özel'in MYK ve PM toplantılarında bu gelişmeyi kapsamlı şekilde ele alması ve bundan sonraki yol haritası üzerine istişareler yürütmesi bekleniyor.

MUHALİFLER BEKLEMEDE

Karar, parti içi muhalefette ise yeni bir heyecan yarattı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen isimler hızla sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak, gelişmeyi takipçilerine duyurdu. Parti içi muhalefet, söz konusu karar ile yeniden mutlak butlan ihtimalinin güçlü şekilde belirdiğini savunuyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun önceki gün OSTİM Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği söyleşiye CHP milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Deniz Demir başta olmak üzere çok sayıda partilinin de katılması dikkat çekti. 2023'te Kılıçdaroğlu'nun çok az bir farkla koltuğunu kaybettiği olaylı kurultay, o günden bu yana delege transferi ve para karşılığı oy kullandırma gibi skandal iddialarla anılıyor. Parti yönetimi ise iddiaları dillendiren ve araştırılması gerektiğini savunan isimlere karşı hızla ihraç mekanizmasını işletiyor.