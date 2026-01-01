MSB: Türkiye Suriye’ye destek için hazır

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye bağlamında yaptığı açıklamada Türkiye'nin Şam yönetimiyle "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürdüğünü ve Suriye'nin birlik ile bütünlüğü için inisiyatif alınması halinde destek verileceğini vurguladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de ve sınır ötesinde terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Son bir haftada 3 PKK'lı terörist teslim olurken, Menbiç'te 4 kilometrelik tünel imha edildi; Suriye harekât alanlarında yok edilen toplam tünel uzunluğu Tel Rıfat'ta 302, Menbiç'te 439 olmak üzere 741 kilometreye ulaştı. Yıl içinde teslim olan terörist sayısı 111 oldu.

MSB, SDG'nin federalizm ve adem-i merkeziyetçilik taleplerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar verdiğini, bu yapının merkezi otoriteye entegre olma yönünde adım atmadığını kaydetti.

Türkiye'nin, Suriye'de istikrarın sağlanması, terör unsurlarının temizlenmesi ve merkezi devlet yapısının güçlendirilmesi hedefiyle sahadaki gelişmeleri yakından izlemeye ve işbirliğini sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.