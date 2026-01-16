Oyun tuzağına karşı öğrencilere eğitim verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler arasındaki 'kumar bağımlılığı' iddialarına ilişkin araştırma yaptırdı. Bakanlık tarafından öğrenciler arasında kumar bağımlılığına ilişkin resmi araştırma gerçekleştirildiği belirtildi. Milletvekillerinin kumar bağımlılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergelerini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, araştırmaya ilişkin bilgi verdi. Buna göre ortaöğretim kurumlarında dijital okuryazarlık eğitimi kapsamında kumar, oyun ekonomisi gibi konuların resmi müfredata alınması üzerinde duruluyor. Ebeveynlerin bilgilendirilmesi, kontrolünün artırılması amacıyla SMS ve çevrimiçi bilgilendirme modülü oluşturulması için çalışılıyor.

RİSK HARİTASI ÇIKARILACAK

İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencilerine yönelik sanal bahis, kumar ve riskli oyun içerikleri hakkında dijital hijyen eğitim kapsamının gözden geçirilerek modül ekleneceği, sanal bahis, kumar ve şans oyunlarına yönelik risk gruplarının belirlenmesi, risk haritasının çıkarılmasına yönelik yoğunlaşılıyor. Öğrencilerin akranlarıyla daha etkili iletişim kurabildiği ve akran temelli yaklaşımların önleyici müdahalelerde önemli rol oynadığı vurgulanan yanıtta ayrıca öğrencilerin kumar bağımlılığına karşı farkındalık kazanmalarını, sağlıklı davranışlar geliştirmelerini desteklemek amacıyla akran eğitimi programlarının geliştirildiği bilgisi verildi. Söz konusu programlarla, öğrencilerin kumar bağımlılığı konusunda farkındalık kazanmalarının, sağlıklı yaşam becerileri geliştirmelerinin, riskli davranışlara karşı direnç oluşturmalarının hedeflendiği kaydedildi.