Başkan Erdoğan'ın Suriye mesajı bugün gerçeğe dönüştü!
Suriye ordusunun 48 saatte elde ettiği zafer ve YPG/SDG ile imzalanan entegrasyon anlaşması, Başkan Erdoğan’ın 11 yıl önce 'Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz' sözlerini yeniden gündeme taşıdı.
Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmişti.
SURİYE ORDUSU OPERASYON BAŞLATTI
16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlatılan operasyonla iki bölgenin kontrolünü ele geçiren Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından güneyde terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Rakka kırsalına yönelik yeni bir operasyon başlattı. Bu hamle üzerine YPG/SDG unsurları bölgeden geri çekildi.
ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANDI
Sahada çatışmalar sürerken Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kritik bir açıklamada bulundu. Şara, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyonu öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.