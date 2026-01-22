Al bayrağımıza uzanan pis elleri lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü YPG/ SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Terörsüz Türkiye" ile "Terörsüz Bölge" adımlarının hız kazandığına vurgu yapan Bahçeli, "Barış ve huzur kuşağı güçlendikçe, husumet ve huşunet cephesinin, mayası ve meşrebi lekeli çevrelerin provokasyonları da tehlikeli ölçüde tırmanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli şunları kaydetti:

Al bayrağımız şerefsizce indirilmiştir. Bunun geri planında kapalı devre çalışan bir istihbarat operasyonunun varlığından hiç kimse kuşku duymamalıdır. Bayrağımıza musallat olmakla kalmayıp akıl hocalığı yapan, plan ve tatbik safhasında faal halde bulunan kim ya da kimler varsa en ağır şekilde cezalandırılmalı, istihbarat servisleriyle bağlantıları da araştırılıp açıklanmalıdır. Ay yıldızlı al bayrağımıza uzanan pis elleri, iğrenç emelleri, ilkel ve ilkesiz terörist sevicileri varlığımın tüm yönleriyle kınıyor ve lanetliyorum.

Grup toplantısını Nusaybin'de yapan DEM Parti'nin ve bu kapsamda konuşma yapan eşbaşkanların Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumlu oldukları açıktır. DEM Parti bir karar vermek durumundadır. PKK'nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır? Terörün yedeğinde mi duracak yoksa terörsüz bir geleceğe hizmet mi edecektir?

SDG/YPG terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil edemeyecektir. Son tahlilde Fırat'ın doğusu, tıpkı batısı gibi terörden ve kanlı hesaplardan tamamıyla arındırılmalıdır. O gün işte bugündür.