CHP’li belediye zam yaptı, faturaları AK Partili belediye ödeyecek

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, meskenlerdeki su tarifesine yüzde 63 ile yüzde 110 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Nüfusu en yoğun merkez ilçelerden Yıldırım'ın AK Partili Belediye Başkanı ise dar gelirlilerin birinci kademe faturalarının ödeneceğini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, su ve atık su tarifelerine zam yaptı. Yeni tarifeyle, 12 metreküpe kadar olan suyun birim fiyatı 24.69'dan 33.28 TL'ye, 18 metreküpe kadar ise 37.76 TL'den 63.23 TL'ye yükseldi.

Meskenlerde daha önce 18 metreküp olan 1'inci kademe tüketim sınırı 12 metreküpe indirildi. Eski tarifede aylık 12 metreküp su tüketen bir mesken abonesi, 371 lira 28 kuruş fatura öderken, yeni tarifede yüzde 61.4 zamla 599 lira 4 kuruş ödeyecek. Eski tarifede 18 metreküp su kullanan bir mesken abonesi ise 556 lira 92 kuruş öderken, yeni tarifeyle yüzde 109.7 zamla 1168 lira 14 kuruş ödeyecek. Vatandaşların büyük tepkisine neden olan fahiş su zamlarının ardından Yıldırım Belediye Başkanı AK Partili Oktay Yılmaz, 2026 yılı itibarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların birinci kademe su tüketimine ait faturalarının Yıldırım Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı.