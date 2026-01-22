Uyuşturucu baronuna tutuklama talebi

Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birinin devamı kapsamında, İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Hatay ve Sakarya'da yapılan baskınlarda uyuşturucu baronu Çetin Gören'le birlikte 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmet Almassri, Abdurrahman Khalleefah Suleyman Madi, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklamaya sevk edilirken 2 kişi serbest bırakıldı. SABAH operasyonla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. İstanbul Narkotik polislerinin tespitlerine göre; 1'i Sırp üç ana uyuşturucu karteline bağlı ve çok sayıda alıcıya dağıtımı planlanan uyuşturucu maddeler İspanya'ya indirilecek ve oradan da Avrupa ülkelerine dağıtılacaktı.