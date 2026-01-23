Esat Yontunç gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı 7 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Savcılığa ifade veren Huzur Giyim'in veliahtı Abdullah Gençal tutuklanmış, youtuber Bilal Hancı adli kontrolle, dev ilaç firması Abdi İbrahim'in veliahtı İbrahim Barut ile magazin yazarı Mehmet Üstündağ ise 'yurtdışına çıkış yasağı' ile serbest bırakılmıştı. Yurtdışında olduğu saptanan 3 isimden birinin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'tu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yontunç, dün akşam Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.