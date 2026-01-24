Şehadetinin üzerinden çeyrek asır geçti

Diyarbakır'da 'kara gün' olarak takvim yapraklarında yerini alan 24 Ocak 2001'de Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, makamından çıktıktan sonra Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde suikasta uğradı. Hain suikastta Okkan ile Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy 25 yıl önce şehit oldu. Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisini şehit eden 10 terörist ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

4'ü ise yapılan operasyonlarda ölü olarak ele geçirildi. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehirde küçükten büyüğe herkesle geliştirdiği iyi ilişkilerle bölge insanının sevgisini kazanıp gönlünde taht kurdu. Kadın polisler Diyarbakır'da ilk kez Okkan'ın emriyle sokağa çıkıp trafiği yönetti. Gençleri suçtan uzak tutmak amacıyla spora yönlendirdi ve spor kulüplerine destek verdi. Diyarbakırspor'un Süper Lig'e yükselmesi için büyük bir mücadele veren Okkan, bir kulüp yöneticisi gibi çaba gösterirken, dönemin yönetimi tarafından kulübün "onursal başkanı" ilan edildi. Okkan, şehit olmadan dakikalar önce de son röportajını SABAH'a vermiş ve "Türkiye'nin sigortası Diyarbakır'dır" sözleriyle dikkat çekmişti.