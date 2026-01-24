TÜBİTAK bursları artırıldı

TÜBİTAK'ın araştırmacı, bilim insanları ve öğrencilere sunduğu burs miktarlarında artışa gidildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; lisans öğrencileri için aylık 6 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için aylık 22 bin 500 TL, doktora öğrencileri için aylık 32 bin 500 TL'ye ek olarak 11 bin TL'ye kadar performans ödemesi, doktora sonrası araştırmacılar için ise aylık 43 bin 500 TL'ye ek olarak 13 bin 500 TL'ye kadar performans ödemesi yapılacak.