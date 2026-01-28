CHP’li başkanlara rüşvet sorulacak

CHP'li 7 belediye başkanının adının karıştığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının ilk duruşması dün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda görüldü. Aktaş, salona girerken "Kaçmadım, buradayım" dedi. Davanın ilk duruşmasına tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer katıldı.

CHP'li bazı başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanık yakınları izleyici olarak duruşmada yer aldı. Mahkeme başkanı, "Heyet olarak öncelikli amacımız sağlıklı yargılama yapabilmek" dedi. Sanık avukatlarının usule ilişkin talepleri reddedildi. Sanıkların kimlik tespiti yapıldı, aylık gelirleri soruldu. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına karar vererek duruşmayı bugüne erteledi. Bugünkü duruşmaya Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın savunmasıyla başlanacak.