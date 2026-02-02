10 il için kura heyecanı başlıyor

Türkiyegenelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde 2-8 Şubat kura programı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 ilimizde 455 bin yuva tamam, şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konut için çalışıyoruz. 41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor" ifadelerini kullandı. Bugün Elazığ'da, salı Kayseri ve Zonguldak'ta, çarşamba Kırşehir ve Düzce'de, perşembe Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar'da, cuma Osmaniye'de, cumartesi Yalova ve Kırıkkale'de kura çekilecek. Osmaniye'nin kura çekimi, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törende yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılımı bekleniyor.