11 fenomen adli kontrolle serbest
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan talk şovcu Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, şarkıcı Emirhan Çakal, Toşko mahlaslı sosyal medya fenomeni Mazlum Aktürk, sosyal medya içerik üreticileri Sıla Dündar, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar, BEGE mahlaslı sarkıcı Berkcan Güven, içerik üreticisi Burak Güngör, Fırat Yayla mahlaslı Fırat Sobutay ifade işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.