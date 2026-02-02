Balkonda bu kez mutluluk pozu

Hatay'da asrın felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği '600 Konutlar', yerinde kentsel dönüşüm projesiyle yeniden inşa edildi. Evleri ağır hasar gören ve balkondan vinçle çıkartılan Mirza Yükseloğlu, aynı yerde TOKİ tarafından yapılan yeni evine kavuştu. 78 yaşındaki Mirza Yükseloğlu, eşi Hatice Yükseloğlu ile birlikte yeni evinin balkonunda bu kez SABAH objektifine el sallayarak mutluluk pozu verdi. Depremde 5 katlı binalarının ilk 2 katının çökmesi sonucu en üst katta 32 saat mahsur kalan emekli ziraat teknisyeni Mirza Yükseloğlu ve emekli öğretmen eşi Hatice Yükseloğlu vinç vasıtasıyla mahsur kaldıkları balkondan kurtarılmıştı.

Yükseloğlu çifti, "Yerinde kentsel dönüşüm" projesiyle aynı yere yapılan evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor. Yükseloğlu çifti, "Binamız 5 katlıydı ve biz en sonda oturuyorduk. Deprem olduğunda ilk iki kat yıkıldı. Yatak odasında mahsur kaldık. Kurtarma ekipleri belimize halat bağladıktan sonra bizi kurtardılar. Çok zor günler geçirdik. Ama sonu mutlu bitti. Yeni yapılan evimiz çok güzel. Biz kendimiz böyle bir ev yapamazdık. Yıkılan binamızda asansörümüz dahi yoktu. En kısa sürede tamamlayıp bize teslim ettiler. Allah devletimizden razı olsun" dediler.