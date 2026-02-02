CHP gerçekleri görmekten uzak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik konuşmalarında şu ifadelere yer verdi: Suriye konusunda Cumhurbaşkanı'mızın yıllara dayanan tavrı oldu. Ölümden kaçan kardeşlerimizi, bize sığınanları geri göndermekle bezenen bir kampanya yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın Devlet Bahçeli'ye çok büyük haksızlıklar, tamamen reddettiğimiz çirkin sözler söylenmesi ile karşı karşıya kaldık. Suriye'de Irak'taki terör yapılarının tasfiyesi Türkiye'nin terörsüz bölge hedefiyle uyumludur. CHP genel başkanının meşru hükümet kabul edilen yönetime örgüt muamelesi yaparken terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor. Sınırımızın 40-50 km ötesini göremeyen bir CHP yönetimi ile karşı karşıyayız. Oradaki tablo sebebi ile Türkiye'nin büyük hassasiyet ile ilgilendiği insani kriz ortaya çıktı. Türkiye, Şam yönetimi ile birlikte insani yardımları ulaştırdı. Bu yardımlar kesintisiz olarak devam edecek."