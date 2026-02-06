CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu 26 gözaltı

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı. Aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu 28 şüpheliden 26'sı gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının kamu görevlisi olduğu ve Fen İşleri ve Yapı ve Ruhsat işleri müdürlüğü birimlerinde çalıştıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki 4 günlük gözaltı süresinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilecek. Soruşturma sürüyor.