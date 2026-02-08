Yargıya ‘Etik Kurul’ dokunuşu

Danıştayda, yargı mensuplarının davranışlarının etik değerlere uygunluğu hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak amacıyla Danıştay Etik Kurulu oluşturulacak. Danıştay Başkanlığı'nca hazırlanan "Danıştay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Danıştay daire başkanları ile üyeleri, savcılar ve tetkik hâkimlerinin davranışları veya muhtemel davranışlarının etik değerlere uygunluğu hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere Danıştay Etik Kurulu ihdas edildi.