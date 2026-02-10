Yıldırım’ın mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada, uyuşturucu ve fuhuş trafiğinin merkezi Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yıldırım'ın evinde kumar partileri düzenlediği, otele gelen işadamlarını, holding patronları ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı, kurulan özel sistemle bu kişileri cep telefonundan izlediği ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın hakkında mal varlığını suçtan elde edildiğine ve gelirin aklandığına dair emarelerin bulunması sebebiyle yeni bir soruşturma başlatıldı. Yıldırım'ın, Bebek Otel'in de olduğu mal varlıklarına "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında el konuldu.