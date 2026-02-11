Adli emanetten altın çalan memur tutuklandı

Ankara Batı Adliyesi'nde adli emanet bürosunda yapılan rutin sayımlar sırasında, içinde 50 altın bulunan poşette eksiklik olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde 10 tam ve 5 çeyrek altının kasada olmadığı tespit edilince durum tutanak altına alındı ve savcılığa bildirildi. İfade veren memurlardan biri, eksik altınları kendisinin aldığını kabul etti. Altınları zimmetine geçirdiğini itiraf eden memur hakkında idari soruşturma da başlatıldı. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.