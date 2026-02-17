‘Bizi manevi olarak arındıran mübarek bir ay’

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İslam dünyasının ramazan ayına kavuşmanın sevinci içinde olduğunu belirterek, "Ramazan yalnızca bireysel ibadetlerin arttığı bir manevi iklim değildir. Bizi manevi olarak kuşatan, arındıran, bilinçlendiren mübarek bir aydır" dedi. Bu yılki ramazan ayı temasının "Ramazan, Cami ve Hayat" olduğunu aktaran Arpaguş, "Bu temayı belirlememizin gerekçelerinden biri de Mescid-i Nebevi örneğinden hareketle, mabet ile hayat arasındaki kopmaz bağı güçlendirmek, camilerin kuşatıcı, kapsayıcı ve birleştirici yönüne vurgu yapmaktır" diye konuştu.