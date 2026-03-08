Bakanlar iftar sonrası vatandaşlarla buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde ramazan dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bakanlar, milletvekilleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar bir araya geldi. Ateş başında sohbet eden katılımcılar, ramazanın bereketini paylaştı.

Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Derya Ayaydın ve Rabia İlhan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.