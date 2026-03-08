Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine nifak! MOSSAD’ın kara propagandasına çirkin destek: Guliyev’den Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya’ya ahlaksız iftira

Ancak bu iddialar hem tarihsel gerçeklerle hem de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin son yıllardaki somut gelişmeleriyle açık biçimde çelişti.

Guliyev, açıklamasında Turkuvaz Medya 'nın Azerbaycan'a karşı "iftira kampanyası yürüttüğünü" öne sürerek, grubun lideri olarak nitelendirdiği Berat Albayrak'ı da Azerbaycan karşıtlığıyla suçladı.

Azerbaycan Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Musa Guliyev, Azerbaycan Haber Ajansı'na (APA) verdiği röportajda, Turkuvaz Medya Grubu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Kardeşlik iklimine zarar verebilecek bir girişim de Aliyev'in partisi Yeni Azerbaycan Partisi'nden geldi.

Bu görüşme "İki devlet tek millet" anlayışını bir kez daha pekiştirirken sosyal medyadaki bazı 5. kol aparatları ve MOSSAD'ın etki ajanları sistematik bir kara propaganda başlattı. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği hedef alındı.

Ankara ise sürecin başından bu yana çok net bir tutumla Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Azerbaycan lideri İlhan Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan , Nahçıvan'a yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Nahçıvan Özerk Bölgesi'nde havalimanına yapılan saldırı "false flag" tartışmalarını alevlendirmiş, İran makamları "Nahçıvan'ı biz vurmadık" derken; İsrail'in Azerbaycan'ı savaşa çekebilmek için Nahçıvan'ı vurdurduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada da komplo teorileri alıp başını gitmişti.

BERAT ALBAYRAK'I VE TURKUVAZ MEDYA'YI HEDEF GÖSTERDİ

Yeni Azerbaycan Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Meclis Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Musa Guliyev, Berat Albayrak'ın bakanlık yaptığı dönemi kastederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Erdoğan ailesini hedef gösterdi.

Guliyev, "Şaşırtıcı olan ise, "Turkuvaz" grubunun başkanı Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yakın bir isim olması. Bu kişi Enerji Bakanı olduğu dönemde bile Azerbaycan karşıtı grubun ön saflarında yer almıştı" dedi.

"Azerbaycan basınında Türkiye'ye gösterilen hassasiyet Türkiye'de gösterilmiyor"şeklinde mesnetsiz bir iftira ortaya atan Guliyev, her yayında Azerbaycan'dan "Gardaş" diye söz eden, iki devlet tek millet hassasiyeti gözeten Turkuvaz Medya'yı da karalamaya kalktı.

Musa Guliyev,"Turkuvaz'ın gündemine baktığımızda, bu grubun Azerbaycan'a karşı düzenli olarak karalama kampanyası yürüttüğü açıkça görülüyor. Azerbaycan kasıtlı olarak lekeleniyor ve ülkemizin liderliğine hakaret ediliyor" gibi gerçeklikten kopuk sözler sarf etti.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ekonomik ve stratejik olarak altın çağını yaşadığı yıllar olarak biliniyor. Bu dönemde atılan imzalar, sadece kağıt üzerinde kalmamış, dev projelere dönüşmüştü. Guliyev'in Albayrak'ı hedef alan sözlerinin arka planında ise, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağı dinamitleme operasyonu olduğuna dikkat çekiliyor.

Azerbaycan Haber Ajansı'na hadsizce konuşan Guliyev, Albayrak'ı "Azerbaycan karşıtı"olmakla itham ederken, Turkuvaz Medya Grubu'na da "Azerbaycan karşıtı kampanyanın ön saflarında olmakla" sözleriyle çamur atmaya yeltendi.