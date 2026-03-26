Avukatla dijital görüşme dönemi başlıyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirilen "e-Avukat" uygulamasını tanıttı. Yeni sistemle hükümlü ve tutuklular, avukatlarıyla yüz yüze görüşme zorunluluğu olmadan, haftada en fazla iki kez, toplam 30 dakika sınırlı görüntülü görüşme yapabilecek. Gürlek, uygulamanın adalet hizmetlerinde erişilebilirliği artıracağını ve vatandaşların adalete ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti. Bu arada, Bakan Gürlek Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile Başkanvekili Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde düzenlenen çalışma toplantısına dair açıklamalarda bulundu. Gürlek, toplantıda, darbe dönemlerinin izlerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen sivil ve kuşatıcı bir anayasa vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı. Gürlek, Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" yapma kararlılığıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.