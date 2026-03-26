İşten atma protestosu
CHP'den geçen dönem İzmir Bayraklı Belediye Başkanlığı yapan Serdar Sandal, sokakta yürüdüğü sırada daha önce işten çıkardığı belediye çalışanı Pınar Özkan tarafından protesto edildi. Eski Başkan Sandal'la arasında gecen diyaloğu cep telefonu ile kaydeden Özkan daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde Özkan'ın Sandal'a; "Sen benim ekmeğimle oynadın. Seni asla affetmeyeceğim." Dediği görüldü. İddiaya göre Pınar Özkan Eylül 2023'te çocuğunu kreşten almaya gittiği sırada telefonuna gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendi. İşten çıkarılmasının ardından görevine geri dönmek istediğini belirten Özkan, yaklaşık 6 ay boyunca Bayraklı Belediye Binası önünde eylem yapsa da yeniden işe alınmadı. 31 Mart 2024'te gerçekleşen yerel seçimlerde Sandal tekrar belediye başkan adayı gösterilmeyince görevini partilisi İrfan Önal'a devretti. Sandal, kendisine tepki gösteren Pınar Özkan'a 'Bir şey yapmışsındır ondan çıkarılmışsındır" dedi.