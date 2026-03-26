Mahkeme yatalak hastanın evine taşındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yatalak bir hastanın adliyeye gidememesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı hastanın evinde gerçekleştirdi. Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı hastanın ikametinde yaparak önemli bir uygulamaya imza attı. Mahkeme Başkanı, heyet üyeleri ve Cumhuriyet Savcısı'ndan oluşan yargı heyeti; katip ve mübaşirle birlikte hastanın evine gitti. Duruşma, tüm resmi usullere uygun şekilde ev ortamında gerçekleştirildi. Yatalak hastanın savunması, bulunduğu yatağın başında alındı. Uygulama, adil yargılanma hakkının korunması açısından örnek bir adım olarak değerlendirildi.