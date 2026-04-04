Kaldırın bu çöpleri

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde çöp krizi büyüyor. Özellikle Yeniçiftlik Belediye Garajı çevresinde biriken atıklar hem çevre kirliliğine hem de kötü kokuya neden oluyor. Vatandaşların tepkisi her geçen gün artarken, gözler CHP'li Marmaraereğlisi Belediyesi'ne çevrildi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sorunun daha da büyüyeceğine dikkat çeken vatandaşlar, yetkilileri çöp sorununu çözmeye çağırdı. Çöp dağlarının yalnızca görüntü kirliliği oluşturmadığını, hastalık riski ve yoğun koku nedeniyle günlük yaşamı da olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar tepkilerini şu sözlerle dile getirdi: "Evimizin yanında çöp yığını var, cam açamaz hale geldik.

Koku dayanılmaz. Yaz gelince burası daha kötü olacak. Sinekten, hastalıktan korkuyoruz. Defalarca şikâyet ettik ama değişen bir şey yok. Bu görüntü Marmaraereğlisi'ne yakışmıyor. Çocuklarımız bu ortamda büyüyor. Temiz bir çevrede yaşamak en doğal hakkımız. Biz vergimizi ödüyoruz, onlar da şehrimizi temiz tutsun. Köşe bucak çöp dağıtmak kabul edilemez." Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter'e seslenen vatandaşlar "İlçede çöp sorunu kronik hale geldi, bu sorun daha fazla büyümeden acil çözüm bulun" çağrısı yaptı.