Doğurganlık hızında tehlikeli düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerine göre Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 895 bin 374 oldu.

NÜFUS YENİLENMİYOR



2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine giren toplam doğurganlık hızı, 2025 yılında 1,42 çocuk olarak gerçekleşerek son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etti. Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15 çocuk ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise 1,09 çocuk ile Bartın oldu. Türkiye, doğurganlık hızında Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 11. sırada yer aldı. En yüksek doğurganlık hızı 2,51 çocukla ilkokul mezunu annelerde, en düşük hız ise 1,24 çocukla yükseköğretim mezunu annelerde görüldü. Kırsal bölgelerde 1,75 çocuk olan doğurganlık hızı, yoğun kentlerde 1,33'e geriledi.

ANNE OLMA YAŞI YÜKSELDİ

En yüksek doğum oranı 2001'de 20-24 yaş grubundayken 2025'te binde 96 ile 25-29 yaş grubuna kaydı ve kadınlar artık daha ileri yaşlarda anne olmaya başladı. İlk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı ise 27,5 oldu. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29 ile Artvin, en düşük olduğu il ise 24,4 yaş ile Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti. Annenin son iki doğumu arasındaki ortalama süre ise 2025 yılında 4,8 yıl. Doğumların 2025 yılında %3,3'ü çoğul doğum olarak gerçekleşirken bunların %96,8'i ikiz, %3,1'i üçüz ve %0,1'i dördüz ve daha fazla bebek olarak doğdu. Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, doğumların 2025 yılında %42,8'i annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti.