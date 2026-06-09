Elazığ’a dev atık su arıtma tesisi

Elazığ Belediyesi'nin çevre yatırımları kapsamında hayata geçirdiği İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi. Günlük 150 bin metreküp kapasiteye sahip tesis, şehrin atık su sorununa köklü bir çözüm getirecek. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakma hedefi doğrultusunda inşası tamamlanan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni Elazığ'a kazandırdıklarını söyleyerek "Altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden kültürel yatırımlara kadar her alanda marka projelere imza attık.

Bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen tesis, Elazığ-Bingöl Karayolu'nun 17. kilometresinde, yaklaşık 250 dönümlük geniş bir alanda faaliyete başladı. Çevresel yatırımlar kapsamında değerlendirilen tesis, hem altyapıya hem de şehrin yaşam kalitesini artıracak çevre düzenlemelerine katkı sağlayacak" dedi. Yaklaşık 50 yıl boyunca şehrin atık su problemini ortadan kaldırması beklenen tesis modern teknolojiyle donatıldı.