Savunma sanayii ihracatında rekor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi dikkat çekici boyutlara ulaştı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin 20 yıl önce bir yılda yaptığı savunma sanayii ihracatını artık bir haftada gerçekleştirdiğini açıkladı. Görgün, "Bir haftada 240 milyon dolar, ayda yaklaşık 1 milyar dolar savunma sanayii ihracatı yapıyoruz" dedi. Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Future AI Summit 26'da konuşan Görgün, savunma sanayiinde son yıllarda yaşanan dönüşümün yalnızca üretim kapasitesiyle sınırlı olmadığını, teknoloji geliştirme gücünün de büyük ölçüde arttığını vurguladı.

20 YILDA DEV SIÇRAMA

Türkiye'nin savunma sanayii alanında son 20 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyleyen Görgün, ihracat rakamlarındaki artışın bunun en somut göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin artık sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, küresel pazarda söz sahibi olan bir üretici konumuna geldiğini ifade eden Görgün, özellikle insansız hava araçları alanındaki başarıya dikkat çekti. Türkiye'nin kendi sınıfında dünya pazarının yüzde 65'ine hakim olan İHA ve SİHA'ları üretmesinin stratejik önem taşıdığını vurgulayan Görgün, bu başarının arkasında güçlü insan kaynağı ve teknoloji yatırımlarının bulunduğunu söyledi.

GENÇLERE KRİTİK ÇAĞRI

Savunma sanayiindeki başarıda gençlerin rolünün kritik olduğuna dikkat çeken Görgün, sektörde çalışanların yaş ortalamasının oldukça genç olduğunu söyledi. Bazı teknoloji şirketlerinde yaş ortalamasının 28'e kadar düştüğünü belirten Görgün, Türkiye'nin teknoloji yarışında güçlü kalabilmesi için gençlerin üretim süreçlerinin merkezinde yer alması gerektiğini vurguladı. Gençlere seslenen Görgün, "Teknolojinin seyircisi değil, mühendisi olun" çağrısında bulundu.

YAPAY ZEKÂ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Zirvede yapay zekânın savunma sanayiindeki dönüştürücü etkisine de değinen Görgün, bu teknolojinin insanlık tarihindeki diğer teknolojik sıçramalardan farklı bir noktada durduğunu söyledi. Görgün, "İlk kez bir teknoloji aklımıza eklenmeye çalışıyor. Yapay zekâ artık yalnızca bir araç değil; aklı, üretimi ve karar mekanizmalarını dönüştüren stratejik bir güç" dedi.

130 KONUŞMACI KATILDI

Bu yıl "Zekânın Yeniden Tasarlanması" temasıyla düzenlenen Future AI Summit 26'da eğitimden savunmaya, sağlıktan girişimciliğe kadar birçok alanda yapay zekanın etkisi masaya yatırılıyor. Zirvede 130 konuşmacı, üç farklı sahnede yapay zekanın bugünü ve geleceğini tartışıyor. Etkinlik bugün de farklı oturum ve panellerle devam edecek.