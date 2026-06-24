Bakan Çiftçi’den Emniyet Teşkilat Kanunu’na ilişkin paylaşım

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, hayata geçirilen düzenlemelerle, Emniyet Teşkilatının personel yapısının güçlendirilmesi, tecrübeli personelin bilgi ve birikiminden daha etkin yararlanılması, eğitim ve teftiş kapasitesinin artırılması ile uygulamada yaşanan bazı sorunların giderilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.

Bu süreçte destek veren milletvekillerine teşekkür eden Çiftçi, "Kabul edilen düzenlemelerin emniyet mensuplarımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah, polis teşkilatımızın gücünü, devletimizin kudretini ve milletimizin huzurunu daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör