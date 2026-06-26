28 Şubat özlemi çekenlere izin vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: Biz sadece siyasi bir parti değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketiyiz. Biz aynı ideallere inanan, aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz. Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

MUHALEFET ŞOV YAPAR, BİZ İCRAAT YAPARIZ: Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. İcraat peşinde değil şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu tasvip etmemiz mümkün değil.

JAKOBEN ZİHNİYETE EYVALLAH ETMEDİK: Biz milletten icazeti sadece hizmet için almadık. Aynı zamanda insanlarımızın bir daha 28 Şubat darbecilerinin zorbalığına maruz kalmaması için yetki aldık. Artık eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin tehdit girişimlerine şahit oluyoruz. 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Küçük dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına kesinlikle göz yummayacağız. İlkemiz bellidir: İnanç özgürlüğü. Hak ve özgürlükleri her bir vatandaşımız için genişletmeye devam edeceğiz.





86 MİLYONUN HİZMETKÂRI OLDUK

Bize oy verenlerin değil 86 milyonun hizmetkârı olduk. Maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen AK Parti'yi milletin gönlünde yıkılmaz kılan işte bu vasıflarımızdır. Bunları korumak ve gözetmek hepimizin asli vazifesidir. Seçmenden oy isterken müşfik, mütevazı ve saygılı ama milletten yetkiyi aldıktan sonra kibirli, üstenci, incitici bir tavır bizim tavrımız değildir.





Huzur arayan, kardeşlik ve dayanışma arayan, şehrine, ilçesine, beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız.

3 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

İYİ Parti'den ayrılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Erdoğan başkanlara AK Parti rozeti taktı.